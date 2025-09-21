Die NSG Ohre Spetze hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I-Partie gegen die NSG Irxleben /Niederndodeleben mit 0:2 (0:0).

0:2 – NSG Ohre Spetze verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen NSG Irxleben /Niederndodeleben

Flechtingen/MTU. Das Spiel zwischen Ohre Spetze und Irxleben /Niederndodeleben ist mit einer klaren 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Finn Christian Armgart (NSG Irxleben /Niederndodeleben) netzte dann spät in Spielminute 68 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Flechtingen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

NSG Ohre Spetze liegt 0:2 zurück – 82. Minute

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Noa Mathias Zornemann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 zu erweitern (82.). In Spielminute 88 handelte sich die NSG Ohre Spetze noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG Ohre Spetze – NSG Irxleben /Niederndodeleben

NSG Ohre Spetze: Wirth – Buthut, Pfarre, Meyer, Engel (38. Zeimer), Metaj (41. Bethge), Heberling, Scharenberg (21. Klinge), Arnold, Wehrmeister, König

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern (46. Dattko) – Armgart, Zornemann, Hamann (29. Heinrich), Golling, Bräuer, Strebe, Sägebarth (23. Schädel), Stehr, Grebe (33. Schier), Thielecke

Tore: 0:1 Finn Christian Armgart (68.), 0:2 Noa Mathias Zornemann (82.); Schiedsrichter: Helmut Harpke (Hohe Börde/OT.Rottmersleben); Zuschauer: 40