Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Am vergangenen Sonntag war die SG Handwerk Magdeburg gegenüber der NSG Ohre Spetze machtlos und wurde 1:4 (0:3) besiegt.

Magdeburg/MTU. Vor 17 Zuschauern hat sich das Team von Kevin Ganzer mit 1:4 (0:3) gegen Ohre Spetze eine Niederlage eingestehen müssen.

Die Magdeburger Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Minute 14 von Niklas Voigt ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Flechtingern eine unverhoffte Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Phil Steinmüller den Ball ins Netz (16.).

SG Handwerk Magdeburg gerät 0:2 ins Hintertreffen – 16. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Noah Luis Wehrmeister traf in Minute 17 und Lennard Krasowski in Minute 50. Spielstand 4:0 für die NSG Ohre Spetze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 10.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

Das finale Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Halbzeitpause, als Maddox Bode den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Magdeburg erlangte (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Handwerk Magdeburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 90 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der NSG Ohre Spetze beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Handwerk Magdeburg – NSG Ohre Spetze

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Traore (22. Bostani), Bode, Khalaf, Khan, Alabdullah, Wilke, Voigt (58. Dolgov), Solomon, Matz, Bajaha

NSG Ohre Spetze: Wirth – Wehrmeister, Heberling, Pfarre, Arnold, Steinmüller, Purps (11. Krasowski), Buthut, Metaj, Scharenberg, Bethge

Tore: 0:1 Niklas Voigt (14.), 0:2 Phil Steinmüller (16.), 0:3 Noah Luis Wehrmeister (17.), 0:4 Lennard Krasowski (50.), 1:4 Maddox Bode (62.); Zuschauer: 17