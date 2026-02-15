Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: In der Partie am Sonntag war die SG Handwerk Magdeburg gegenüber der NSG Ohre Spetze machtlos und wurde 1:4 (0:3) besiegt.

Magdeburg/MTU. Vor 17 Zuschauern hat sich das Team von Kevin Ganzer mit 1:4 (0:3) gegen Ohre Spetze eine Niederlage eingestehen müssen.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Magdeburger Gastgeber bereit: 14 Minuten nach Anpfiff lenkte Niklas Voigt den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Flechtingern unerwartet die Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Phil Steinmüller den Ball ins Netz (16.).

SG Handwerk Magdeburg liegt 0:2 zurück – Minute 16

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Noah Luis Wehrmeister traf in Minute 17 und Lennard Krasowski in Minute 50. Spielstand 4:0 für die NSG Ohre Spetze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 10.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

In Minute 62 fiel das letzte Tor der Partie. 17 Minuten nach der Pause gelang es Maddox Bode, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein Tor zu bescheren (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Handwerk Magdeburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 90 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der NSG Ohre Spetze beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Handwerk Magdeburg – NSG Ohre Spetze

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Bode, Bajaha, Khalaf, Matz, Wilke, Traore (22. Bostani), Voigt (58. Dolgov), Alabdullah, Solomon, Khan

NSG Ohre Spetze: Wirth – Scharenberg, Heberling, Buthut, Arnold, Pfarre, Metaj, Bethge, Wehrmeister, Steinmüller, Purps (11. Krasowski)

Tore: 0:1 Niklas Voigt (14.), 0:2 Phil Steinmüller (16.), 0:3 Noah Luis Wehrmeister (17.), 0:4 Lennard Krasowski (50.), 1:4 Maddox Bode (62.); Zuschauer: 17