Eine deutliche Schlappe erlitt die Germania Olvenstedt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SSV 80 Gardelegen U19. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 52 Zuschauern mit 2:7 (2:4).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Bjarne Peters das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Malte Peer Hirschfeld (7.) erzielt wurde.

Die Gardeleger erhöhten noch einmal. Maksym Berezovskyi schoss und traf in Spielminute 24, gefolgt von Leonard Karl Kuthe (37.). Dann gelang es den Magdeburgern, die Dominanz der Gardelegener nochmal herauszufordern. Mit einem Doppelpack von Erik Eckardt holte der Germania Olvenstedt e.V. auf. Der SSV 80 Gardelegen U19 ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Hirschfeld versenkte den Ball in Minute 48, gefolgt von Yanis Hermann Liebelt (67.). Spielstand 6:2 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Hirschfeld (Gardelegen) den Ball erneut über die Linie bringen (75.). Mit 7:2 verließen die Gardeleger den Platz als Sieger. In Spielminute 75 handelte sich die Germania Olvenstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – SSV 80 Gardelegen U19

Germania Olvenstedt: Schade (46. Arm) – Eckardt, Kohl, Farhangnia (76. Görne), Kapsch, Golde, Shen, Schäfer, Bühring, Hoyer (59. Kiesel), Bagrovski (35. Köppe)

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Freitag (24. Kirchhof), Wannagat, Wolter, Berezovskyi, Hirschfeld, Liebelt (69. Schubert), Teßmer (46. Liehmann), Linow, Peters, Kuthe

Tore: 0:1 Bjarne Peters (2.), 0:2 Malte Peer Hirschfeld (7.), 0:3 Maksym Berezovskyi (24.), 0:4 Leonard Karl Kuthe (37.), 1:4 Erik Eckardt (40.), 2:4 Erik Eckardt (41.), 2:5 Malte Peer Hirschfeld (48.), 2:6 Yanis Hermann Liebelt (67.), 2:7 Malte Peer Hirschfeld (75.); Schiedsrichter: Johann Eisfeld (Magdeburg); Zuschauer: 52