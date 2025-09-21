Eine bittere Schlappe erlitt die Germania Olvenstedt an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den SSV 80 Gardelegen U19. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 52 Zuschauern mit 2:7 (2:4).

Bjarne Peters (SSV 80 Gardelegen U19) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Malte Peer Hirschfeld den Ball ins Netz (7.).

Dann konnte Gardelegen einen weiteren Erfolg einsacken. Maksym Berezovskyi schoss und traf in der 24. Minute, gefolgt von Leonard Karl Kuthe (37.). Olvenstedt legte nochmal vor. Mit einem Doppelpack von Erik Eckardt holte der Germania Olvenstedt e.V. auf. Eine echte Bedrohung stellte das für die Gardeleger aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Hirschfeld traf in der 48. Minute, gefolgt von Yanis Hermann Liebelt (67.). Spielstand 6:2 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Hirschfeld (Gardelegen) den Ball erneut über die Linie bringen (75.). Mit 7:2 gingen die Gardeleger als Sieger vom Platz. In Spielminute 75 handelte sich die Germania Olvenstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – SSV 80 Gardelegen U19

Germania Olvenstedt: Schade (46. Arm) – Bühring, Shen, Bagrovski (35. Köppe), Golde, Farhangnia (76. Görne), Eckardt, Kohl, Hoyer (59. Kiesel), Kapsch, Schäfer

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Linow, Liebelt (69. Schubert), Berezovskyi, Kuthe, Wannagat, Freitag (24. Kirchhof), Peters, Wolter, Teßmer (46. Liehmann), Hirschfeld

Tore: 0:1 Bjarne Peters (2.), 0:2 Malte Peer Hirschfeld (7.), 0:3 Maksym Berezovskyi (24.), 0:4 Leonard Karl Kuthe (37.), 1:4 Erik Eckardt (40.), 2:4 Erik Eckardt (41.), 2:5 Malte Peer Hirschfeld (48.), 2:6 Yanis Hermann Liebelt (67.), 2:7 Malte Peer Hirschfeld (75.); Schiedsrichter: Johann Eisfeld (Magdeburg); Zuschauer: 52