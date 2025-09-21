Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber TuS 1860 Magdeburg-Neustadt vor 32 Zuschauern gegen die SG Handwerk Magdeburg mit einem überlegenen 6:0 (1:0) durch.

Magdeburg/MTU. Die Magdeburger haben am Sonntag dem Rivalen aus Magdeburg souveräne sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:0 (1:0) gingen sie vom Platz.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Mark David Purkert für Magdeburg-Neustadt traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Handwerk Magdeburg steckte einmal Gelb ein (31.). In der zweiten Halbzeit setzte Magdeburg-Neustadt noch einen drauf: In Minute 58 wurde ein weiteres Tor durch Pascal Zarek erzielt.

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt führt mit 2:0 – 58. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Die SG Handwerk Magdeburg steckte noch einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Pierre Lucas Wald im gegnerischen Tor. Rajab Osman traf in Minute 67, Lehng Hejhemo in Minute 74 und Rajab Osman in Minute 79. Spielstand 5:0 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Osman den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 verfestigte (89.). Damit war der Erfolg der Magdeburger entschieden. Die Magdeburger sind dennoch auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SG Handwerk Magdeburg

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kello – Haegebarth, Schlicht, Thiele, Alamie (46. Osman), Aloso, Von Tycowicz (46. Abd Almoti), Lange, Purkert, Hejhemo (74. Abdulkarim), Zarek

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Alabdullah, Bode, Wilke, Voigt (63. Solomon), Franke, Bajaha, Khalaf, Hübenthal, Kuster (63. Matz), Traore

Tore: 1:0 Mark David Purkert (8.), 2:0 Pascal Zarek (58.), 3:0 Rajab Osman (67.), 4:0 Lehng Hejhemo (74.), 5:0 Rajab Osman (79.), 6:0 Rajab Osman (89.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Zuschauer: 32