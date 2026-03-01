Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Mit einem unglaublichen 7:1 (2:1) fegte das Team des SSV 80 Gardelegen U19 den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Sonntag vom Platz.

Gardelegen/MTU. Gardelegen – Magdeburg-Neustadt: Nachdem der SSV 80 Gardelegen U19 an diesem Sonntag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit sechs Toren in Führung. Endstand: 7:1 (2:1).

Nach 16 Minuten schoss Rajab Osman das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Bjarne Peters (31.).

SSV 80 Gardelegen U19 und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1 in Minute 31

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Gardelegens Maksym Berezovskyi konnte seinem Team in Minute 37 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Magdeburg-Neustadt. Vier weitere Treffer durch Spieler Nummer 20 (50.), Spieler Nummer 7 (58.), Spieler Nummer 11 (68.) und Spieler Nummer 11 (71.) mussten sie einstecken. Spielstand 6:1 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

32 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Berezovskyi (Gardelegen) den Ball erneut über die Linie bringen (77.). Mit 7:1 verließen die Gardeleger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Tegge, Kurpiers, M. Linow, Freitag, Berezovskyi, Peters, Liebelt, Wannagat, Liehmann, M. Linow

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kaya – Barbosa Pinto Da Silva, Abd Almoti, Alamie, Osman, Haegebarth, Aloso, Khiro, Sido, Thiele, Mohammadi

Tore: 0:1 Rajab Osman (16.), 1:1 Bjarne Peters (31.), 2:1 Maksym Berezovskyi (37.), 3:1 Pepe Freitag (50.), 4:1 Bjarne Peters (58.), 5:1 Yanis Hermann Liebelt (68.), 6:1 Yanis Hermann Liebelt (71.), 7:1 Maksym Berezovskyi (77.); Schiedsrichter: Cederic Camehl (Diesdorf); Zuschauer: 37