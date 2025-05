Eine herbe Schlappe erlitt der TSV 1919 Kusey an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den TSV Brettin/Roßdorf (Flex). Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 30 Zuschauern mit 1:5 (0:3).

Die 30 Beobachter auf dem Sportplatz I Kusey haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber TSV 1919 Kusey ein ernüchterndes 1:5 (0:3) hinnehmen musste.

Gleich nach dem Anstoß schoss Yannis-Lennard Hahn das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (4.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Tom Lehmann (17.) erzielt wurde.

TSV 1919 Kusey liegt 0:2 zurück – Minute 17

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Philip Drefenstedt musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Lehmann konnte in Minute 43 erneut einnetzen und EggertEggert legte in Minute 46 nach. Es sah nicht gut aus für den TSV 1919 Kusey. In Minute 68 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Kuseyer zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 4:1 für den TSV Brettin/Roßdorf (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Wicke (Brettin/Roßdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: TSV 1919 Kusey – TSV Brettin/Roßdorf (Flex)

TSV 1919 Kusey: P. Drefenstedt – Thiele, Schulz, Reisener, Eggert, Benesch, Tschorsnig, Meerbote, Meißner, Stoppel, D. Drefenstedt

TSV Brettin/Roßdorf (Flex): Kaufmann – Blume, Wendt, Stender, Miklejewski, Wicke, Lehmann, Hahn, Hildebrandt, Köpnick, Von Zweidorf

Tore: 0:1 Yannis-Lennard Hahn (4.), 0:2 Tom Lehmann (17.), 0:3 Tom Lehmann (43.), 0:4 Toni Laurin Wicke (46.), 1:4 Hendrik Eggert (68.), 1:5 Toni Laurin Wicke (86.); Schiedsrichter: Maik Gorka (Klötze); Zuschauer: 30