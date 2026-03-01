Für den Gastgeber SG Blau-Weiß Neuenhofe endete das Spiel gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I mit einer 1:1 (1:0)-Punkteteilung.

Neuenhofe/MTU. Mit einem Gleichstand sind die SG Blau-Weiß Neuenhofe und der TuS Schwarz-Weiß Bismark am Sonntag auseinander gegangen. 45 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Felix Pätz für Neuenhofe traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Neuenhofe

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

1:1 Ausgleich im Spiel SG Blau-Weiß Neuenhofe gegen TuS Schwarz-Weiß Bismark – 53. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe kassierte einmal Gelb. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marko Kapahnke.

Der rettende Treffer für den TuS Schwarz-Weiß Bismark fiel nur kurz nach der Pause. Acht Minuten nach Anstoß gelang es Jonas Kapahnke, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bismarker zu erreichen (53.). In Spielminute 92 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Neuenhofe – TuS Schwarz-Weiß Bismark

SG Blau-Weiß Neuenhofe: Klimmeck – Pätz (61. L. Tamm), Natho, Stärke, Anders, Riecke, Hasler, Rüter, L. Tamm, Ulrich, Aleithe

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Paschke, Buchholz, Kalbe, Michelsen, Kapahnke, Storbeck, Sonnenberg, Seeger, Schulze, Pietsch

Tore: 1:0 Felix Pätz (8.), 1:1 Jonas Kapahnke (53.); Schiedsrichter: Paul van der Velde (Meitzendorf); Zuschauer: 45