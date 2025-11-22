Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Mit einem haushohen Ergebnis von 0:6 (0:1) verließ die Germania Olvenstedt an diesem Wochenende den Sportplatz Olvenstedt. Der SV Eintracht Salzwedel fuhr siegreich nach Hause.

Magdeburg/MTU. Die 35 Beobachter auf dem Sportplatz Olvenstedt haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber Germania Olvenstedt ein ernüchterndes 0:6 (0:1) einstecken musste.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Memis Ozcan (Haldensleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (17.). Es waren bereits 33 Minuten des Spiels vergangen, als Jaron Heubach für Salzwedel traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Theo Krubert den Ball ins Netz (46.).

46. Minute: Germania Olvenstedt liegt 0:2 zurück

Die Salzwedler konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Paul-Lennox Lemke schoss und traf in Spielminute 49. Zu all dem Jammer lenkte der Magdeburger den Ball in der 75. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Malte Hein schoss und traf in Minute 79. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 9

Bereits drei Spielminuten darauf konnte Alec Philo Stramm (Salzwedel) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 6:0 gingen die Salzwedler als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – SV Eintracht Salzwedel

Germania Olvenstedt: Schade – Shen (14. Hoyer), Golde, Platzek, Stahl, Schäfer (40. Arm), Knöpfel, Köppe, Kohl, Kapsch, Mai

SV Eintracht Salzwedel: Nguyen – Hammer, Schulze, Thaute, Krubert, Heubach, Gueta (34. Hein), Horn (34. Lemke), Stramm, Gromeier, Weißbach

Tore: 0:1 Jaron Heubach (33.), 0:2 Theo Krubert (46.), 0:3 Paul-Lennox Lemke (49.), 0:4 Leon Köppe (75.), 0:5 Malte Hein (79.), 0:6 Alec Philo Stramm (82.); Schiedsrichter: Memis Ozcan (Haldensleben); Zuschauer: 35