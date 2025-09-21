Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: An diesem Wochenende hat die Germania Olvenstedt im heimischen Stadion eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den SSV 80 Gardelegen U19 unterlag das Team von Robin Wirdel mit 2:7 (2:4).

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich die Germania Olvenstedt und der SSV 80 Gardelegen U19 ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:7 (2:4).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Bjarne Peters für Gardelegen traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Gardeleger legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Malte Peer Hirschfeld der Torschütze (7.).

Dann verbuchten die Gardeleger einen weiteren Erfolg. Maksym Berezovskyi schoss und traf in Minute 24, gefolgt von Leonard Karl Kuthe (37.). Dann schafften es die Magdeburger, dem Germania Olvenstedt e.V. etwas entgegenzusetzen. Mit einem Doppelpack von Erik Eckardt holte der Germania Olvenstedt e.V. auf. Eine ernsthafte Gefahr stellte das für die Gardeleger aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Hirschfeld traf in der 48. Minute, gefolgt von Yanis Hermann Liebelt (67.). Spielstand 6:2 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Hirschfeld, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:7 zu erweitern (75.). In Spielminute 75 handelte sich die Germania Olvenstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – SSV 80 Gardelegen U19

Germania Olvenstedt: Schade (46. Arm) – Bagrovski (35. Köppe), Schäfer, Golde, Bühring, Hoyer (59. Kiesel), Farhangnia (76. Görne), Kapsch, Eckardt, Shen, Kohl

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Liebelt (69. Schubert), Berezovskyi, Peters, Teßmer (46. Liehmann), Kuthe, Linow, Wolter, Wannagat, Hirschfeld, Freitag (24. Kirchhof)

Tore: 0:1 Bjarne Peters (2.), 0:2 Malte Peer Hirschfeld (7.), 0:3 Maksym Berezovskyi (24.), 0:4 Leonard Karl Kuthe (37.), 1:4 Erik Eckardt (40.), 2:4 Erik Eckardt (41.), 2:5 Malte Peer Hirschfeld (48.), 2:6 Yanis Hermann Liebelt (67.), 2:7 Malte Peer Hirschfeld (75.); Schiedsrichter: Johann Eisfeld (Magdeburg); Zuschauer: 52