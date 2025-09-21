Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Der Heimvorteil half der NSG Ohre Spetze am Sonntag nicht, als sie sich vor 40 Fans mit 0:2 (0:0) gegen die NSG Irxleben /Niederndodeleben geschlagen geben musste.

Flechtingen/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Rene Ahlfeld mit 0:2 (0:0) gegen Irxleben /Niederndodeleben eine Niederlage eingestehen müssen.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Finn Christian Armgart (NSG Irxleben /Niederndodeleben) netzte dann spät in Spielminute 68 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Flechtingen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

82. Minute: NSG Ohre Spetze 0:2 im Hintertreffen

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Noa Mathias Zornemann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (82.). Damit war der Erfolg der Börder gesichert. In Spielminute 88 handelte sich die NSG Ohre Spetze noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG Ohre Spetze – NSG Irxleben /Niederndodeleben

NSG Ohre Spetze: Wirth – Wehrmeister, Arnold, Engel (38. Zeimer), Pfarre, Metaj (41. Bethge), Heberling, Buthut, Meyer, König, Scharenberg (21. Klinge)

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern (46. Dattko) – Bräuer, Sägebarth (23. Schädel), Grebe (33. Schier), Strebe, Hamann (29. Heinrich), Golling, Armgart, Stehr, Thielecke, Zornemann

Tore: 0:1 Finn Christian Armgart (68.), 0:2 Noa Mathias Zornemann (82.); Schiedsrichter: Helmut Harpke (Hohe Börde/OT.Rottmersleben); Zuschauer: 40