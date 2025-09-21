Deutlich unterlegen zeigte sich die Germania Olvenstedt in der Auseinandersetzung gegen den SSV 80 Gardelegen U19 am vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I. Die Gastgeber verloren mit 2:7 (2:4).

Bjarne Peters (SSV 80 Gardelegen U19) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Malte Peer Hirschfeld den Ball ins Netz (7.).

Dann verbuchten die Gardeleger einen zusätzlichen Erfolg. Maksym Berezovskyi schoss und traf in der 24. Minute, gefolgt von Leonard Karl Kuthe (37.). Olvenstedt legte nochmal vor. Mit einem Doppelpack von Erik Eckardt holte der Germania Olvenstedt e.V. auf. Eine echte Gefahr erwuchs den Gardelegern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Hirschfeld versenkte den Ball in der 48. Minute, gefolgt von Yanis Hermann Liebelt (67.). Spielstand 6:2 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Hirschfeld (Gardelegen) den Ball erneut über die Linie bringen (75.). Mit 7:2 verließen die Gardeleger den Platz als Sieger. In Spielminute 75 handelte sich die Germania Olvenstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – SSV 80 Gardelegen U19

Germania Olvenstedt: Schade (46. Arm) – Hoyer (59. Kiesel), Farhangnia (76. Görne), Golde, Kohl, Bühring, Bagrovski (35. Köppe), Shen, Kapsch, Schäfer, Eckardt

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Berezovskyi, Teßmer (46. Liehmann), Liebelt (69. Schubert), Wannagat, Freitag (24. Kirchhof), Kuthe, Peters, Linow, Hirschfeld, Wolter

Tore: 0:1 Bjarne Peters (2.), 0:2 Malte Peer Hirschfeld (7.), 0:3 Maksym Berezovskyi (24.), 0:4 Leonard Karl Kuthe (37.), 1:4 Erik Eckardt (40.), 2:4 Erik Eckardt (41.), 2:5 Malte Peer Hirschfeld (48.), 2:6 Yanis Hermann Liebelt (67.), 2:7 Malte Peer Hirschfeld (75.); Schiedsrichter: Johann Eisfeld (Magdeburg); Zuschauer: 52