Eine deutliche Schlappe erlitt die Germania Olvenstedt an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den SSV 80 Gardelegen U19. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 52 Zuschauern mit 2:7 (2:4).

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich die Germania Olvenstedt und der SSV 80 Gardelegen U19 ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:7 (2:4).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Bjarne Peters das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (2.). Die Gardeleger legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Malte Peer Hirschfeld der Torschütze (7.).

Germania Olvenstedt hinkt 0:2 hinterher – 7. Minute

Die Gardeleger konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Maksym Berezovskyi schoss und traf in der 24. Minute, gefolgt von Leonard Karl Kuthe (37.). Dann schafften es die Magdeburger, dem Germania Olvenstedt e.V. etwas entgegenzusetzen. Mit einem Doppelpack von Erik Eckardt holte der Germania Olvenstedt e.V. auf. Brenzlich wurde die Situation für die Gardeleger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 2:5. Hirschfeld versenkte den Ball in der 48. Minute, gefolgt von Yanis Hermann Liebelt (67.). Spielstand 6:2 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Hirschfeld den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:7 erweiterte (75.). Damit war der Erfolg der Gardeleger gesichert. In Spielminute 75 handelte sich die Germania Olvenstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – SSV 80 Gardelegen U19

Germania Olvenstedt: Schade (46. Arm) – Schäfer, Hoyer (59. Kiesel), Bagrovski (35. Köppe), Eckardt, Bühring, Kapsch, Farhangnia (76. Görne), Shen, Kohl, Golde

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Wannagat, Teßmer (46. Liehmann), Linow, Wolter, Freitag (24. Kirchhof), Peters, Berezovskyi, Liebelt (69. Schubert), Hirschfeld, Kuthe

Tore: 0:1 Bjarne Peters (2.), 0:2 Malte Peer Hirschfeld (7.), 0:3 Maksym Berezovskyi (24.), 0:4 Leonard Karl Kuthe (37.), 1:4 Erik Eckardt (40.), 2:4 Erik Eckardt (41.), 2:5 Malte Peer Hirschfeld (48.), 2:6 Yanis Hermann Liebelt (67.), 2:7 Malte Peer Hirschfeld (75.); Schiedsrichter: Johann Eisfeld (Magdeburg); Zuschauer: 52