Eine herbe Schlappe erlitt die Germania Olvenstedt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SSV 80 Gardelegen U19. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 52 Zuschauern mit 2:7 (2:4).

Schon kurz nach Spielstart schoss Bjarne Peters das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Malte Peer Hirschfeld den Ball ins Netz (7.).

Dann verbuchten die Gardeleger einen zusätzlichen Erfolg. Maksym Berezovskyi traf in Spielminute 24, gefolgt von Leonard Karl Kuthe (37.). Dann gelang es den Magdeburgern, dem Germania Olvenstedt e.V. etwas entgegenzusetzen. Mit einem Doppelpack von Erik Eckardt holte der Germania Olvenstedt e.V. auf. Eine wirkliche Gefahr erwuchs den Gardelegern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Hirschfeld versenkte den Ball in der 48. Minute, gefolgt von Yanis Hermann Liebelt (67.). Spielstand 6:2 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Hirschfeld, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:7 auszubauen (75.). In Spielminute 75 handelte sich die Germania Olvenstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – SSV 80 Gardelegen U19

Germania Olvenstedt: Schade (46. Arm) – Kapsch, Shen, Schäfer, Bühring, Hoyer (59. Kiesel), Golde, Farhangnia (76. Görne), Kohl, Bagrovski (35. Köppe), Eckardt

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Peters, Hirschfeld, Berezovskyi, Teßmer (46. Liehmann), Wolter, Liebelt (69. Schubert), Kuthe, Freitag (24. Kirchhof), Wannagat, Linow

Tore: 0:1 Bjarne Peters (2.), 0:2 Malte Peer Hirschfeld (7.), 0:3 Maksym Berezovskyi (24.), 0:4 Leonard Karl Kuthe (37.), 1:4 Erik Eckardt (40.), 2:4 Erik Eckardt (41.), 2:5 Malte Peer Hirschfeld (48.), 2:6 Yanis Hermann Liebelt (67.), 2:7 Malte Peer Hirschfeld (75.); Schiedsrichter: Johann Eisfeld (Magdeburg); Zuschauer: 52