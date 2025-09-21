Kantersieg für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen die SG Handwerk Magdeburg feiern. Vor 32 Zuschauern gewann das Team 6:0 (1:0).

Mark David Purkert (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Handwerk Magdeburg steckte einmal Gelb ein (31.). Die Magdeburger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Pascal Zarek der Torschütze (58.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Die SG Handwerk Magdeburg musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Rajab Osman traf in Minute 67, Lehng Hejhemo in Minute 74 und Rajab Osman in Minute 79. Spielstand 5:0 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Osman (Magdeburg-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 6:0 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SG Handwerk Magdeburg

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kello – Zarek, Von Tycowicz (46. Abd Almoti), Haegebarth, Hejhemo (74. Abdulkarim), Thiele, Purkert, Aloso, Schlicht, Lange, Alamie (46. Osman)

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Kuster (63. Matz), Alabdullah, Traore, Franke, Voigt (63. Solomon), Bajaha, Hübenthal, Bode, Wilke, Khalaf

Tore: 1:0 Mark David Purkert (8.), 2:0 Pascal Zarek (58.), 3:0 Rajab Osman (67.), 4:0 Lehng Hejhemo (74.), 5:0 Rajab Osman (79.), 6:0 Rajab Osman (89.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Zuschauer: 32