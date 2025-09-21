Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Mit einem unglaublichen 6:0 (1:0) fegte das Team des TuS 1860 Magdeburg-Neustadt die SG Handwerk Magdeburg am Sonntag vom Spielfeld.

Magdeburg/MTU. Sechsmal hat der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Sonntag gegen die Rivalen aus Magdeburg eingenetzt. 6:0 (1:0) für die Magdeburger.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Mark David Purkert für Magdeburg-Neustadt traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Handwerk Magdeburg steckte einmal Gelb ein (31.). Die Magdeburger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Pascal Zarek der Torschütze (58.).

2:0 Vorsprung für TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 58. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Handwerk Magdeburg kassierte noch einmal Gelb. Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Pierre Lucas Wald im gegnerischen Tor. Rajab Osman traf in Minute 67, Lehng Hejhemo in Minute 74 und Rajab Osman in Minute 79. Spielstand 5:0 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Osman den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 ausbaute (89.). Damit war der Sieg der Magdeburger entschieden. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SG Handwerk Magdeburg

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kello – Thiele, Von Tycowicz (46. Abd Almoti), Schlicht, Alamie (46. Osman), Haegebarth, Hejhemo (74. Abdulkarim), Purkert, Aloso, Zarek, Lange

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Alabdullah, Khalaf, Bode, Bajaha, Franke, Voigt (63. Solomon), Kuster (63. Matz), Traore, Hübenthal, Wilke

Tore: 1:0 Mark David Purkert (8.), 2:0 Pascal Zarek (58.), 3:0 Rajab Osman (67.), 4:0 Lehng Hejhemo (74.), 5:0 Rajab Osman (79.), 6:0 Rajab Osman (89.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Zuschauer: 32