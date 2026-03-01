Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I erzielte der Heimverein SG Blau-Weiß Neuenhofe gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Neuenhofe/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SG Blau-Weiß Neuenhofe und TuS Schwarz-Weiß Bismark ist gleichauf geendet.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Felix Pätz für Neuenhofe traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Neuenhofe

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

Minute 53 SG Blau-Weiß Neuenhofe gleichauf mit TuS Schwarz-Weiß Bismark – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe musste einmal Gelb hinnehmen. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marko Kapahnke.

Kurz nach der Pause fiel dann schon der rettende Treffer für den TuS Schwarz-Weiß Bismark. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Jonas Kapahnke (Bismark) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bismark erlangen (53.). In Spielminute 92 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Neuenhofe – TuS Schwarz-Weiß Bismark

SG Blau-Weiß Neuenhofe: Klimmeck – Natho, Riecke, Pätz (61. L. Tamm), Hasler, Anders, L. Tamm, Ulrich, Stärke, Rüter, Aleithe

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Pietsch, Sonnenberg, Paschke, Buchholz, Michelsen, Seeger, Storbeck, Kapahnke, Kalbe, Schulze

Tore: 1:0 Felix Pätz (8.), 1:1 Jonas Kapahnke (53.); Schiedsrichter: Paul van der Velde (Meitzendorf); Zuschauer: 45