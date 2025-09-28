Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnte sich die NSG Irxleben /Niederndodeleben vor 42 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:0)-Erfolg gegen den SV Eintracht Salzwedel freuen.

Hohe Börde/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 42 Besuchern auf dem Sportplatz Niederndodeleben - Platz 2 geboten. Die Börder setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Salzwedel durch.

Gleich nach dem Anstoß schoss Michel Höltge das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Die Börder legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Leopold Oliver Stehr der Torschütze (58.).

2:0 Vorsprung für NSG Irxleben /Niederndodeleben – 58. Minute

Es sah nicht gut aus für Salzwedel. Aber dann musste der NSG Irxleben /Niederndodeleben auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Hishyar Wazar Hasan nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Stehr (Irxleben /Niederndodeleben) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 gingen die Börder als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: NSG Irxleben /Niederndodeleben – SV Eintracht Salzwedel

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern – Thielecke, Hamann (64. Heinrich), Stehr, Höltge (28. Golling), Armgart, Strebe, Grebe, Sägebarth, Zornemann, Bräuer (34. Schier)

SV Eintracht Salzwedel: Nguyen – Thaute, Krietsch, Schulze, Riethmüller, Wazar Hasan, Hammer, Stramm, Weißbach, Heubach, Hentschel

Tore: 1:0 Michel Höltge (10.), 2:0 Leopold Oliver Stehr (58.), 2:1 Hishyar Wazar Hasan (64.), 3:1 Leopold Oliver Stehr (90.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Zuschauer: 42