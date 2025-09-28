Die NSG Irxleben /Niederndodeleben errang am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 42 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen den SV Eintracht Salzwedel.

Hohe Börde/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 42 Besuchern auf dem Sportplatz Niederndodeleben - Platz 2 geboten. Die Börder setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Salzwedel durch.

Michel Höltge (NSG Irxleben /Niederndodeleben) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Irxleben /Niederndodeleben noch einen drauf: In Minute 58 wurde das zweite Tor durch Leopold Oliver Stehr erzielt.

NSG Irxleben /Niederndodeleben führt nach 58 Minuten 2:0

Es sah nicht gut aus für Salzwedel. Aber dann musste der NSG Irxleben /Niederndodeleben auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Hishyar Wazar Hasan nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

In der 90. Minute gelang es Stehr, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu festigen (90.).

Aufstellung und Statistik: NSG Irxleben /Niederndodeleben – SV Eintracht Salzwedel

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern – Stehr, Sägebarth, Armgart, Thielecke, Hamann (64. Heinrich), Bräuer (34. Schier), Zornemann, Höltge (28. Golling), Grebe, Strebe

SV Eintracht Salzwedel: Nguyen – Hammer, Heubach, Hentschel, Riethmüller, Weißbach, Stramm, Krietsch, Schulze, Thaute, Wazar Hasan

Tore: 1:0 Michel Höltge (10.), 2:0 Leopold Oliver Stehr (58.), 2:1 Hishyar Wazar Hasan (64.), 3:1 Leopold Oliver Stehr (90.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Zuschauer: 42