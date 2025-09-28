Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnte sich die NSG Irxleben /Niederndodeleben vor 42 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:0)-Erfolg gegen den SV Eintracht Salzwedel freuen.

Hohe Börde/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 42 Besuchern auf dem Sportplatz Niederndodeleben - Platz 2 geboten. Die Börder waren den Gästen aus Salzwedel mit 3:1 (1:0) souverän überlegen.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Michel Höltge für Irxleben /Niederndodeleben traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Irxleben /Niederndodeleben noch einen drauf: In Minute 58 wurde das zweite Tor durch Leopold Oliver Stehr erzielt.

58. Minute: NSG Irxleben /Niederndodeleben mit 2:0 Vorsprung

Es sah nicht gut aus für Salzwedel. Aber dann musste der NSG Irxleben /Niederndodeleben auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Hishyar Wazar Hasan nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Stehr den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (90.). Damit war der Triumph der Börder entschieden.

Aufstellung und Statistik: NSG Irxleben /Niederndodeleben – SV Eintracht Salzwedel

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern – Armgart, Sägebarth, Hamann (64. Heinrich), Bräuer (34. Schier), Strebe, Thielecke, Grebe, Zornemann, Höltge (28. Golling), Stehr

SV Eintracht Salzwedel: Nguyen – Heubach, Hammer, Krietsch, Wazar Hasan, Riethmüller, Stramm, Schulze, Thaute, Hentschel, Weißbach

Tore: 1:0 Michel Höltge (10.), 2:0 Leopold Oliver Stehr (58.), 2:1 Hishyar Wazar Hasan (64.), 3:1 Leopold Oliver Stehr (90.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Zuschauer: 42