Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnte sich die NSG Irxleben /Niederndodeleben vor 42 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:0)-Sieg gegen den SV Eintracht Salzwedel freuen.

Hohe Börde/MTU. Die 42 Besucher auf dem Sportplatz Niederndodeleben - Platz 2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Börder besiegten die Gäste aus Salzwedel mit 3:1 (1:0) souverän.

Michel Höltge (NSG Irxleben /Niederndodeleben) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Irxleben /Niederndodeleben noch einen drauf: In Minute 58 wurde ein weiteres Tor durch Leopold Oliver Stehr erzielt.

Es sah nicht gut aus für Salzwedel. Aber dann musste der NSG Irxleben /Niederndodeleben auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Hishyar Wazar Hasan nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Stehr den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (90.). Damit war der Triumph der Börder entschieden.

Aufstellung und Statistik: NSG Irxleben /Niederndodeleben – SV Eintracht Salzwedel

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern – Armgart, Zornemann, Hamann (64. Heinrich), Sägebarth, Höltge (28. Golling), Thielecke, Strebe, Stehr, Grebe, Bräuer (34. Schier)

SV Eintracht Salzwedel: Nguyen – Hentschel, Riethmüller, Thaute, Wazar Hasan, Stramm, Weißbach, Schulze, Heubach, Hammer, Krietsch

Tore: 1:0 Michel Höltge (10.), 2:0 Leopold Oliver Stehr (58.), 2:1 Hishyar Wazar Hasan (64.), 3:1 Leopold Oliver Stehr (90.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Zuschauer: 42