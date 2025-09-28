Der NSG Irxleben /Niederndodeleben gelang es am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, den SV Eintracht Salzwedel mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 42 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Hohe Börde/MTU. Die 42 Besucher auf dem Sportplatz Niederndodeleben - Platz 2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Börder besiegten das Team aus Salzwedel mit 3:1 (1:0) souverän.

Michel Höltge (NSG Irxleben /Niederndodeleben) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Irxleben /Niederndodeleben noch einen drauf: In Minute 58 wurde ein weiteres Tor durch Leopold Oliver Stehr erzielt.

NSG Irxleben /Niederndodeleben liegt in Minute 58 2:0 vorn

Es sah nicht gut aus für Salzwedel. Aber dann musste der NSG Irxleben /Niederndodeleben auch mal einstecken. Torwart Lucas Christoph Stern konnte den Ball von Hishyar Wazar Hasan nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

In der 90. Minute gelang es Stehr, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu festigen (90.).

Aufstellung und Statistik: NSG Irxleben /Niederndodeleben – SV Eintracht Salzwedel

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern – Thielecke, Grebe, Stehr, Bräuer (34. Schier), Höltge (28. Golling), Sägebarth, Armgart, Zornemann, Strebe, Hamann (64. Heinrich)

SV Eintracht Salzwedel: Nguyen – Schulze, Weißbach, Krietsch, Hammer, Wazar Hasan, Heubach, Riethmüller, Thaute, Stramm, Hentschel

Tore: 1:0 Michel Höltge (10.), 2:0 Leopold Oliver Stehr (58.), 2:1 Hishyar Wazar Hasan (64.), 3:1 Leopold Oliver Stehr (90.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Zuschauer: 42