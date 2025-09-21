Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Der Heimvorteil half der NSG Ohre Spetze am Sonntag nicht, als sie sich vor 40 Fans mit 0:2 (0:0) gegen die NSG Irxleben /Niederndodeleben verabschieden musste.

Flechtingen/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Rene Ahlfeld mit 0:2 (0:0) gegen Irxleben /Niederndodeleben geschlagen geben müssen.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es nicht besser aus. Doch dann schoss Finn Christian Armgart das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (68.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Flechtingen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

NSG Ohre Spetze sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 82

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Noa Mathias Zornemann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 auszubauen (82.). In Spielminute 88 handelte sich die NSG Ohre Spetze noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG Ohre Spetze – NSG Irxleben /Niederndodeleben

NSG Ohre Spetze: Wirth – Arnold, Wehrmeister, Meyer, Heberling, Metaj (41. Bethge), Engel (38. Zeimer), Buthut, König, Scharenberg (21. Klinge), Pfarre

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern (46. Dattko) – Armgart, Golling, Stehr, Sägebarth (23. Schädel), Bräuer, Hamann (29. Heinrich), Zornemann, Thielecke, Grebe (33. Schier), Strebe

Tore: 0:1 Finn Christian Armgart (68.), 0:2 Noa Mathias Zornemann (82.); Schiedsrichter: Helmut Harpke (Hohe Börde/OT.Rottmersleben); Zuschauer: 40