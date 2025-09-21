Dem Post SV Stendal glückte es am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, den TuS Schwarz-Weiß Bismark mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 42 Zuschauer waren live dabei.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 42 Besuchern auf dem Sportplatz Röxe geboten. Die Stendaler waren den Gästen aus Bismark mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Nigel-Miguel Riedel traf für den Post SV Stendal in Minute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Doppelpack von Nigel-Miguel Riedel bringt Post SV Stendal 2:0 in Führung – Minute 86

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter intervenieren. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark musste zweimal Gelb hinnehmen. Der Post SV Stendal hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Alexandra Lenz.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Riedel den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (86.). Damit war der Sieg der Stendaler gesichert. In Spielminute 86 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Post SV Stendal – TuS Schwarz-Weiß Bismark

Post SV Stendal: Babajew – Winkler, Riedel, Kniep, Michael, Ihennacho (55. Singh), Wallbaum (80. Jameel), Lenz (57. Imiolczyk), Rasuly, Fanta, Hubrig

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Seeger, Paschke (15. Haberkorn), Hildebrandt, Nikolai (46. Schulze), Storbeck (20. Sonnenberg), Buchholz, Steinmetz, Kapahnke, Kalbe

Tore: 1:0 Nigel-Miguel Riedel (15.), 2:0 Nigel-Miguel Riedel (86.); Schiedsrichter: Pascal Rudowski (Tangerhütte); Zuschauer: 42