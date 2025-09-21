Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnte sich der Post SV Stendal vor 42 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark freuen.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 42 Besuchern auf dem Sportplatz Röxe geboten. Die Stendaler setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Bismark durch.

Nach lediglich 15 Minuten schoss Nigel-Miguel Riedel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Nigel-Miguel Riedel kickt Post SV Stendal in 2:0-Führung – 86. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark musste zweimal Gelb hinnehmen. Der Post SV Stendal hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Alexandra Lenz.

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Riedel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (86.). In Spielminute 86 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Post SV Stendal – TuS Schwarz-Weiß Bismark

Post SV Stendal: Babajew – Michael, Riedel, Winkler, Wallbaum (80. Jameel), Hubrig, Fanta, Ihennacho (55. Singh), Lenz (57. Imiolczyk), Kniep, Rasuly

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Paschke (15. Haberkorn), Seeger, Kalbe, Hildebrandt, Buchholz, Nikolai (46. Schulze), Kapahnke, Storbeck (20. Sonnenberg), Steinmetz

Tore: 1:0 Nigel-Miguel Riedel (15.), 2:0 Nigel-Miguel Riedel (86.); Schiedsrichter: Pascal Rudowski (Tangerhütte); Zuschauer: 42