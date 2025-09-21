Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I durfte sich der Post SV Stendal vor 42 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark freuen.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 42 Besuchern auf dem Sportplatz Röxe geboten. Die Stendaler setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Bismark durch.

Nigel-Miguel Riedel traf für den Post SV Stendal in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Nigel-Miguel Riedel kickt Post SV Stendal in 2:0-Führung – Minute 86

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark musste zweimal Gelb hinnehmen. Der Post SV Stendal hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Alexandra Lenz.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Riedel den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (86.). Damit war der Triumph der Stendaler gesichert. In Spielminute 86 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Post SV Stendal – TuS Schwarz-Weiß Bismark

Post SV Stendal: Babajew – Winkler, Michael, Rasuly, Fanta, Lenz (57. Imiolczyk), Ihennacho (55. Singh), Kniep, Riedel, Wallbaum (80. Jameel), Hubrig

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Kapahnke, Paschke (15. Haberkorn), Buchholz, Steinmetz, Nikolai (46. Schulze), Kalbe, Seeger, Hildebrandt, Storbeck (20. Sonnenberg)

Tore: 1:0 Nigel-Miguel Riedel (15.), 2:0 Nigel-Miguel Riedel (86.); Schiedsrichter: Pascal Rudowski (Tangerhütte); Zuschauer: 42