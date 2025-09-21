Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnte sich der Post SV Stendal vor 42 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark freuen.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 42 Besuchern auf dem Sportplatz Röxe geboten. Die Stendaler setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Bismark durch.

Nigel-Miguel Riedel (Post SV Stendal) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Minute 86: Post SV Stendal in Führung dank zwei Treffern von Nigel-Miguel Riedel – 2:0

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark musste zweimal Gelb hinnehmen. Der Post SV Stendal hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Alexandra Lenz.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Riedel (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 2:0 verließen die Stendaler den Platz als Sieger. In Spielminute 86 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Post SV Stendal – TuS Schwarz-Weiß Bismark

Post SV Stendal: Babajew – Kniep, Wallbaum (80. Jameel), Hubrig, Rasuly, Winkler, Lenz (57. Imiolczyk), Fanta, Michael, Ihennacho (55. Singh), Riedel

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Hildebrandt, Buchholz, Storbeck (20. Sonnenberg), Nikolai (46. Schulze), Steinmetz, Seeger, Kalbe, Kapahnke, Paschke (15. Haberkorn)

Tore: 1:0 Nigel-Miguel Riedel (15.), 2:0 Nigel-Miguel Riedel (86.); Schiedsrichter: Pascal Rudowski (Tangerhütte); Zuschauer: 42