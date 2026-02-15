Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Der Heimvorteil half der SG Handwerk Magdeburg am Sonntag nicht, als sie sich vor 17 Zuschauern mit 1:4 (0:3) gegen die NSG Ohre Spetze geschlagen geben musste.

Magdeburg/MTU. Das Spiel zwischen Magdeburg und Ohre Spetze ist mit einer deutlichen 1:4 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die Magdeburger Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Minute 14 von Niklas Voigt ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Flechtingern eine unverhoffte Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Phil Steinmüller (16.) erzielt wurde.

SG Handwerk Magdeburg gerät 0:2 ins Hintertreffen – 16. Minute

Der Siegeszug der Flechtinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Rene Ahlfeld im gegnerischen Tor. Noah Luis Wehrmeister traf in Minute 17 und Lennard Krasowski in Minute 50. Spielstand 4:0 für die NSG Ohre Spetze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 10.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

Das letzte Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Pause, als Maddox Bode den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Magdeburg erlangte (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Handwerk Magdeburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 90 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der NSG Ohre Spetze beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Handwerk Magdeburg – NSG Ohre Spetze

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Bode, Khan, Wilke, Alabdullah, Bajaha, Matz, Khalaf, Voigt (58. Dolgov), Traore (22. Bostani), Solomon

NSG Ohre Spetze: Wirth – Scharenberg, Wehrmeister, Metaj, Steinmüller, Heberling, Purps (11. Krasowski), Bethge, Buthut, Pfarre, Arnold

Tore: 0:1 Niklas Voigt (14.), 0:2 Phil Steinmüller (16.), 0:3 Noah Luis Wehrmeister (17.), 0:4 Lennard Krasowski (50.), 1:4 Maddox Bode (62.); Zuschauer: 17