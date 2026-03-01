Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Mit einem unglaublichen 7:1 (2:1) fegte die Mannschaft des SSV 80 Gardelegen U19 den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Sonntag vom Platz.

Gardelegen/MTU. In einer überraschenden Wende hat der SSV 80 Gardelegen U19 nach einem deutlichen Rückstand den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit einem 7:1 (2:1) bezwungen.

Rajab Osman traf für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt in Spielminute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Magdeburger konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Bjarne Peters der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (31.).

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Gardelegens Maksym Berezovskyi konnte seinem Team in Minute 37 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Magdeburg-Neustadt. Vier weitere Treffer durch Spieler Nummer 20 (50.), Spieler Nummer 7 (58.), Spieler Nummer 11 (68.) und Spieler Nummer 11 (71.) mussten sie einstecken. Spielstand 6:1 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

In Minute 77 fiel das letzte Tor der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Berezovskyi, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:1 zu erweitern (77.).

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – M. Linow, Liehmann, Tegge, Liebelt, Kurpiers, Wannagat, Freitag, Berezovskyi, Peters, M. Linow

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kaya – Abd Almoti, Aloso, Alamie, Barbosa Pinto Da Silva, Haegebarth, Osman, Khiro, Thiele, Mohammadi, Sido

Tore: 0:1 Rajab Osman (16.), 1:1 Bjarne Peters (31.), 2:1 Maksym Berezovskyi (37.), 3:1 Pepe Freitag (50.), 4:1 Bjarne Peters (58.), 5:1 Yanis Hermann Liebelt (68.), 6:1 Yanis Hermann Liebelt (71.), 7:1 Maksym Berezovskyi (77.); Schiedsrichter: Cederic Camehl (Diesdorf); Zuschauer: 37