Dem SSV 80 Gardelegen U19 gelang es am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, den Post SV Stendal mit 4:2 (4:1) zu besiegen. 47 Zuschauer waren live dabei.

Gardelegen/MTU. Der SSV 80 Gardelegen U19 und der Post SV Stendal haben sich am Sonntag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 4:2 (4:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Malte Peer Hirschfeld für Gardelegen traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor via Strafstoß erzielt wurde – wieder durch Hirschfeld (13.).

Doppelpack von Malte Peer Hirschfeld bringt SSV 80 Gardelegen U19 2:0 in Führung – Minute 13

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Stendal-Torwart nicht verhindern (26, 35.). Der Vorsprung des SSV 80 Gardelegen U19 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Alexandra Lenz kämpfte weiter und in Minute 40 gelang Rajvir Singh endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Iron Tjark Imiolczyk (Stendal) den Ball über die Linie bringen (85.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – Post SV Stendal

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Freitag (10. Zoschke), Roitsch, Hirschfeld, Majewski, Peters, Wannagat, M. Linow, Liebelt, Liehmann (30. Molinnus), Kirchhof (10. M. Linow)

Post SV Stendal: Babajew – Riedel, Fanta, Hubrig (60. Ihennacho), Kniep (40. Mohammadi), Winkler, Rasuly, Imiolczyk, Lenz, Wallbaum (14. Singh), Michael

Tore: 1:0 Malte Peer Hirschfeld (7.), 2:0 Malte Peer Hirschfeld (13.), 3:0 Malte Peer Hirschfeld (26.), 4:0 Bjarne Peters (35.), 4:1 Rajvir Singh (40.), 4:2 Iron Tjark Imiolczyk (85.); Schiedsrichter: Marius Malecki (Dahlenwarsleben); Zuschauer: 47