Dem SSV 80 Gardelegen U19 gelang es am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, die NSG Ohre Spetze mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 30 Zuschauer waren live dabei.

Gardelegen/MTU. Gardelegen – Ohre Spetze: Nachdem der SSV 80 Gardelegen U19 an diesem Freitag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (1:1).

Nick Engel traf für die NSG Ohre Spetze in Spielminute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Flechtinger mussten nach 31 Minuten die Führung wieder abgeben. Maximilian Stefan Pfarre sorgte unfreiwillig für den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (42.).

Minute 42 SSV 80 Gardelegen U19 auf Augenhöhe mit NSG Ohre Spetze – 1:1

Unentschieden. Gardelegens Yanis Hermann Liebelt konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 7

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die NSG Ohre Spetze steckte einmal Gelb ein.

30 Minuten nach der Pause konnte Anton Fritz Krüger (Gardelegen) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 3:1 gingen die Gardeleger als Sieger vom Platz. Der SSV 80 Gardelegen U19 hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – NSG Ohre Spetze

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Majewski, Liebelt, Kuthe, Schubert, Roitsch, M. Linow, Peters, Hirschfeld, Teßmer, Wannagat

NSG Ohre Spetze: Wirth – Arnold, Möbbeck, Meyer, Scharenberg, Wehrmeister, Buthut, Metaj, Engel, Pfarre, Bethge

Tore: 0:1 Nick Engel (11.), 1:1 Maximilian Stefan Pfarre (42.), 2:1 Yanis Hermann Liebelt (66.), 3:1 Anton Fritz Krüger (75.); Schiedsrichter: Marlon Schwarzlose (Gardelegen OT Potzehne); Zuschauer: 30