Der SSV 80 Gardelegen U19 erzielte am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 47 Zuschauern einen klaren 4:2 (4:1)-Sieg gegen den Post SV Stendal.

Gardelegen/MTU. Am Sonntag haben sich der SSV 80 Gardelegen U19 und der Post SV Stendal ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (4:1).

Malte Peer Hirschfeld (SSV 80 Gardelegen U19) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Hirschfeld den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (13.).

Malte Peer Hirschfeld kickt SSV 80 Gardelegen U19 in 2:0-Führung – 13. Minute

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Stendal-Torwart nicht verhindern (26, 35.). Der Vorsprung des SSV 80 Gardelegen U19 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Alexandra Lenz kämpfte weiter und in Minute 40 gelang Rajvir Singh endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Iron Tjark Imiolczyk, den Ball ins Netz zu befördern (85.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – Post SV Stendal

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Liebelt, Kirchhof (10. M. Linow), Peters, Wannagat, M. Linow, Majewski, Hirschfeld, Roitsch, Liehmann (30. Molinnus), Freitag (10. Zoschke)

Post SV Stendal: Babajew – Rasuly, Imiolczyk, Kniep (40. Mohammadi), Winkler, Fanta, Michael, Lenz, Wallbaum (14. Singh), Riedel, Hubrig (60. Ihennacho)

Tore: 1:0 Malte Peer Hirschfeld (7.), 2:0 Malte Peer Hirschfeld (13.), 3:0 Malte Peer Hirschfeld (26.), 4:0 Bjarne Peters (35.), 4:1 Rajvir Singh (40.), 4:2 Iron Tjark Imiolczyk (85.); Schiedsrichter: Marius Malecki (Dahlenwarsleben); Zuschauer: 47