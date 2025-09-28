Dem SSV 80 Gardelegen U19 glückte es am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, den Post SV Stendal mit 4:2 (4:1) zu besiegen. 47 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Gardelegen/MTU. Am Sonntag haben sich der SSV 80 Gardelegen U19 und der Post SV Stendal ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (4:1).

Malte Peer Hirschfeld (SSV 80 Gardelegen U19) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Gardeleger legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Hirschfeld der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (13.).

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Stendal-Torwart nicht verhindern (26, 35.). Der Vorsprung des SSV 80 Gardelegen U19 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Alexandra Lenz kämpfte weiter und in Minute 40 gelang Rajvir Singh endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Iron Tjark Imiolczyk, den Ball ins Netz zu befördern (85.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – Post SV Stendal

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – M. Linow, Kirchhof (10. M. Linow), Wannagat, Freitag (10. Zoschke), Liehmann (30. Molinnus), Liebelt, Majewski, Hirschfeld, Peters, Roitsch

Post SV Stendal: Babajew – Imiolczyk, Fanta, Hubrig (60. Ihennacho), Rasuly, Wallbaum (14. Singh), Riedel, Kniep (40. Mohammadi), Lenz, Winkler, Michael

Tore: 1:0 Malte Peer Hirschfeld (7.), 2:0 Malte Peer Hirschfeld (13.), 3:0 Malte Peer Hirschfeld (26.), 4:0 Bjarne Peters (35.), 4:1 Rajvir Singh (40.), 4:2 Iron Tjark Imiolczyk (85.); Schiedsrichter: Marius Malecki (Dahlenwarsleben); Zuschauer: 47