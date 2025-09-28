Der SSV 80 Gardelegen U19 erzielte am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 47 Zuschauern einen klaren 4:2 (4:1)-Sieg gegen den Post SV Stendal.

Gardelegen/MTU. Am Sonntag haben sich der SSV 80 Gardelegen U19 und der Post SV Stendal ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (4:1).

Malte Peer Hirschfeld (SSV 80 Gardelegen U19) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor via Strafstoß erzielt wurde – wieder durch Hirschfeld (13.).

Malte Peer Hirschfeld kickt SSV 80 Gardelegen U19 in 2:0-Führung – Minute 13

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Stendal-Torwart nicht verhindern (26, 35.). Der Vorsprung des SSV 80 Gardelegen U19 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Alexandra Lenz kämpfte weiter und in Minute 40 gelang Rajvir Singh endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Iron Tjark Imiolczyk (Stendal) den Ball über die Linie bringen (85.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – Post SV Stendal

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Wannagat, Kirchhof (10. M. Linow), Hirschfeld, Roitsch, Liebelt, M. Linow, Peters, Freitag (10. Zoschke), Liehmann (30. Molinnus), Majewski

Post SV Stendal: Babajew – Imiolczyk, Michael, Wallbaum (14. Singh), Riedel, Kniep (40. Mohammadi), Lenz, Winkler, Fanta, Rasuly, Hubrig (60. Ihennacho)

Tore: 1:0 Malte Peer Hirschfeld (7.), 2:0 Malte Peer Hirschfeld (13.), 3:0 Malte Peer Hirschfeld (26.), 4:0 Bjarne Peters (35.), 4:1 Rajvir Singh (40.), 4:2 Iron Tjark Imiolczyk (85.); Schiedsrichter: Marius Malecki (Dahlenwarsleben); Zuschauer: 47