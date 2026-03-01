Kantersieg für den SSV 80 Gardelegen U19: Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt feiern. Vor 37 Zuschauern gewann das Team 7:1 (2:1).

Rajab Osman traf für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt in Minute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Magdeburger konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Bjarne Peters der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (31.).

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Gardelegens Maksym Berezovskyi konnte seinem Team in Minute 37 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Magdeburg-Neustadt. Vier weitere Treffer durch Spieler Nummer 20 (50.), Spieler Nummer 7 (58.), Spieler Nummer 11 (68.) und Spieler Nummer 11 (71.) mussten sie einstecken. Spielstand 6:1 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

Das letzte Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Halbzeitpause, als Berezovskyi den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:1 ausbaute (77.). Damit war der Sieg der Gardeleger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Tegge, Wannagat, Berezovskyi, Kurpiers, Freitag, M. Linow, Liehmann, Liebelt, Peters, M. Linow

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kaya – Thiele, Barbosa Pinto Da Silva, Aloso, Khiro, Mohammadi, Haegebarth, Sido, Alamie, Osman, Abd Almoti

Tore: 0:1 Rajab Osman (16.), 1:1 Bjarne Peters (31.), 2:1 Maksym Berezovskyi (37.), 3:1 Pepe Freitag (50.), 4:1 Bjarne Peters (58.), 5:1 Yanis Hermann Liebelt (68.), 6:1 Yanis Hermann Liebelt (71.), 7:1 Maksym Berezovskyi (77.); Schiedsrichter: Cederic Camehl (Diesdorf); Zuschauer: 37