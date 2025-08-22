Der SV Eintracht Salzwedel errang am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 41 Fußballfans einen klaren 6:3 (2:2)-Sieg gegen den Post SV Stendal.

Salzwedel/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SV Eintracht Salzwedel und der Post SV Stendal am Freitag 6:3 (2:2) getrennt.

Linus Wallbaum (Post SV Stendal) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der Post SV Stendal steckte einmal Gelb ein (16.). Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Paul-Lennox Lemke den Ball ins Netz (21.).

21. Minute SV Eintracht Salzwedel auf Augenhöhe mit Post SV Stendal – 1:1

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Stendaler konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Linus Wallbaum versenkte den Ball in Spielminute 31 ein weiteres Mal. Die Salzwedler blieben ihnen auf den Fersen. Hishyar Wazar Hasan versenkte den Ball in Minute 45, gefolgt von Phil Friedrich Hentschel (57.). Die Stendaler nahmen aber nochmal Anlauf. Wallbaum schoss und traf in Spielminute 80 noch einmal. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Salzwedler legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Alec Philo Stramm schoss und traf in Spielminute 81, gefolgt von Mamadu Aliu Gueta (83.). Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel steckte jetzt einmal Gelb ein. Spielstand 5:3 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der Post SV Stendal musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Salzwedel noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Eliah Samuel Riethmüller (Salzwedel) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 6:3 verließen die Salzwedler den Platz als Sieger. Der SV Eintracht Salzwedel rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel – Post SV Stendal

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Krubert, Hammer, Georgius, Weißbach, Thaute, Heubach, Horn, Wazar Hasan, Lemke, Riethmüller

Post SV Stendal: Babajew – Rasuly, Michael, Singh, Imiolczyk, Riedel, Lenz, Fanta, Kniep, Winkler, Wallbaum

Tore: 0:1 Linus Wallbaum (8.), 1:1 Paul-Lennox Lemke (21.), 1:2 Linus Wallbaum (31.), 2:2 Hishyar Wazar Hasan (45.), 3:2 Phil Friedrich Hentschel (57.), 3:3 Linus Wallbaum (80.), 4:3 Alec Philo Stramm (81.), 5:3 Mamadu Aliu Gueta (83.), 6:3 Eliah Samuel Riethmüller (90.+2); Schiedsrichter: Tim-Pascal Jensch (Apenburg-Winterfeld); Zuschauer: 41