Der SV Eintracht Salzwedel erzielte am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 41 Fußballfans einen klaren 6:3 (2:2)-Sieg gegen den Post SV Stendal.

Salzwedel/MTU. Am Freitag haben sich der SV Eintracht Salzwedel und der Post SV Stendal ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 6:3 (2:2).

Gleich nach dem Anstoß schoss Linus Wallbaum das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Post SV Stendal steckte einmal Gelb ein (16.). Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Paul-Lennox Lemke den Ball ins Netz (21.).

Minute 21 SV Eintracht Salzwedel und Post SV Stendal im Gleichstand – 1:1

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Stendaler konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Linus Wallbaum traf in Minute 31 noch einmal. Es wollte den Stendalern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Hishyar Wazar Hasan schoss und traf in Minute 45, gefolgt von Phil Friedrich Hentschel (57.). Die Stendaler nahmen aber nochmal Anlauf. Wallbaum versenkte den Ball in der 80. Minute noch einmal. Unentschieden. Die Salzwedler schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Alec Philo Stramm schoss und traf in der 81. Spielminute, gefolgt von Mamadu Aliu Gueta (83.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel kassierte jetzt einmal Gelb. Spielstand 5:3 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Post SV Stendal musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Salzwedel noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Eliah Samuel Riethmüller (Salzwedel) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 6:3 verließen die Salzwedler den Platz als Sieger. Der SV Eintracht Salzwedel rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel – Post SV Stendal

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Hammer, Wazar Hasan, Lemke, Heubach, Georgius, Krubert, Thaute, Horn, Riethmüller, Weißbach

Post SV Stendal: Babajew – Michael, Singh, Wallbaum, Riedel, Lenz, Fanta, Kniep, Rasuly, Winkler, Imiolczyk

Tore: 0:1 Linus Wallbaum (8.), 1:1 Paul-Lennox Lemke (21.), 1:2 Linus Wallbaum (31.), 2:2 Hishyar Wazar Hasan (45.), 3:2 Phil Friedrich Hentschel (57.), 3:3 Linus Wallbaum (80.), 4:3 Alec Philo Stramm (81.), 5:3 Mamadu Aliu Gueta (83.), 6:3 Eliah Samuel Riethmüller (90.+2); Schiedsrichter: Tim-Pascal Jensch (Apenburg-Winterfeld); Zuschauer: 41