Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I durfte sich der SV Eintracht Salzwedel vor 41 Fußballfans über einen soliden 6:3 (2:2)-Erfolg gegen den Post SV Stendal freuen.

Linus Wallbaum (Post SV Stendal) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Post SV Stendal steckte einmal Gelb ein (16.). Die Stendaler konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Paul-Lennox Lemke der Torschütze (21.).

Unentschieden. Die Stendaler schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Linus Wallbaum versenkte den Ball in Spielminute 31 noch einmal. Die Salzwedler blieben ihnen auf den Fersen. Hishyar Wazar Hasan versenkte den Ball in Spielminute 45, gefolgt von Phil Friedrich Hentschel (57.). So einfach ließen sich die Stendaler aber nicht abhängen. Wallbaum versenkte den Ball in Minute 80 zum dritten Mal. 3:3. Die Salzwedler schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Alec Philo Stramm traf in Spielminute 81, gefolgt von Mamadu Aliu Gueta (83.). In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:3 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der Post SV Stendal steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Salzwedel noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Eliah Samuel Riethmüller (Salzwedel) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 6:3 gingen die Salzwedler als Sieger vom Platz. Der SV Eintracht Salzwedel rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel – Post SV Stendal

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Riethmüller, Weißbach, Horn, Lemke, Krubert, Heubach, Georgius, Thaute, Wazar Hasan, Hammer

Post SV Stendal: Babajew – Riedel, Rasuly, Kniep, Imiolczyk, Michael, Singh, Fanta, Winkler, Wallbaum, Lenz

Tore: 0:1 Linus Wallbaum (8.), 1:1 Paul-Lennox Lemke (21.), 1:2 Linus Wallbaum (31.), 2:2 Hishyar Wazar Hasan (45.), 3:2 Phil Friedrich Hentschel (57.), 3:3 Linus Wallbaum (80.), 4:3 Alec Philo Stramm (81.), 5:3 Mamadu Aliu Gueta (83.), 6:3 Eliah Samuel Riethmüller (90.+2); Schiedsrichter: Tim-Pascal Jensch (Apenburg-Winterfeld); Zuschauer: 41