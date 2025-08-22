Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnte sich der SV Eintracht Salzwedel vor 41 Fußballfans über einen soliden 6:3 (2:2)-Sieg gegen den Post SV Stendal freuen.

Linus Wallbaum (Post SV Stendal) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Post SV Stendal steckte einmal Gelb ein (16.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Paul-Lennox Lemke (21.) erzielt wurde.

21. Minute SV Eintracht Salzwedel und Post SV Stendal im Gleichstand – 1:1

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Stendaler legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Linus Wallbaum traf in Spielminute 31 noch einmal. So einfach ließen sich die Salzwedler jedoch nicht abhängen. Hishyar Wazar Hasan schoss und traf in der 45. Minute, gefolgt von Phil Friedrich Hentschel (57.). Es wollte den Salzwedelern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Wallbaum versenkte den Ball in der 80. Spielminute zum dritten Mal. Gleichstand. Die Salzwedler schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Alec Philo Stramm traf in der 81. Minute, gefolgt von Mamadu Aliu Gueta (83.). Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel kassierte jetzt einmal Gelb. Spielstand 5:3 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Post SV Stendal musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Eliah Samuel Riethmüller, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:3 auszubauen (90.+2). Die Salzwedler sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel – Post SV Stendal

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Hammer, Heubach, Thaute, Horn, Weißbach, Lemke, Riethmüller, Georgius, Wazar Hasan, Krubert

Post SV Stendal: Babajew – Fanta, Lenz, Singh, Winkler, Wallbaum, Imiolczyk, Michael, Rasuly, Kniep, Riedel

Tore: 0:1 Linus Wallbaum (8.), 1:1 Paul-Lennox Lemke (21.), 1:2 Linus Wallbaum (31.), 2:2 Hishyar Wazar Hasan (45.), 3:2 Phil Friedrich Hentschel (57.), 3:3 Linus Wallbaum (80.), 4:3 Alec Philo Stramm (81.), 5:3 Mamadu Aliu Gueta (83.), 6:3 Eliah Samuel Riethmüller (90.+2); Schiedsrichter: Tim-Pascal Jensch (Apenburg-Winterfeld); Zuschauer: 41