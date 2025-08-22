Dem SV Eintracht Salzwedel glückte es am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, den Post SV Stendal mit 6:3 (2:2) zu besiegen. 41 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Linus Wallbaum für Stendal traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Post SV Stendal kassierte einmal Gelb (16.). Die Stendaler konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Paul-Lennox Lemke der Torschütze (21.).

1:1 Ausgleich im Spiel SV Eintracht Salzwedel gegen Post SV Stendal – Minute 21

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Stendaler legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Linus Wallbaum versenkte den Ball in Minute 31 noch einmal. Die Salzwedler blieben ihnen auf den Fersen. Hishyar Wazar Hasan versenkte den Ball in der 45. Spielminute, gefolgt von Phil Friedrich Hentschel (57.). Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Wallbaum traf in Minute 80 noch einmal. 3:3. Die Salzwedler schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Alec Philo Stramm traf in Minute 81, gefolgt von Mamadu Aliu Gueta (83.). In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:3 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Post SV Stendal kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Eliah Samuel Riethmüller, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:3 zu erweitern (90.+2). Der SV Eintracht Salzwedel rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel – Post SV Stendal

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Krubert, Hammer, Georgius, Horn, Lemke, Riethmüller, Heubach, Thaute, Weißbach, Wazar Hasan

Post SV Stendal: Babajew – Riedel, Rasuly, Michael, Lenz, Wallbaum, Kniep, Winkler, Fanta, Singh, Imiolczyk

Tore: 0:1 Linus Wallbaum (8.), 1:1 Paul-Lennox Lemke (21.), 1:2 Linus Wallbaum (31.), 2:2 Hishyar Wazar Hasan (45.), 3:2 Phil Friedrich Hentschel (57.), 3:3 Linus Wallbaum (80.), 4:3 Alec Philo Stramm (81.), 5:3 Mamadu Aliu Gueta (83.), 6:3 Eliah Samuel Riethmüller (90.+2); Schiedsrichter: Tim-Pascal Jensch (Apenburg-Winterfeld); Zuschauer: 41