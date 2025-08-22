Der SV Eintracht Salzwedel errang am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 41 Zuschauern einen klaren 6:3 (2:2)-Sieg gegen den Post SV Stendal.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Linus Wallbaum das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der Post SV Stendal musste einmal Gelb hinnehmen (16.). Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Paul-Lennox Lemke den Ball ins Netz (21.).

Gleichstand. Die Stendaler schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Linus Wallbaum versenkte den Ball in Spielminute 31 zum zweiten Mal. Die Salzwedler nahmen aber nochmal Anlauf. Hishyar Wazar Hasan traf in Spielminute 45, gefolgt von Phil Friedrich Hentschel (57.). Die Stendaler nahmen aber nochmal Anlauf. Wallbaum traf in Spielminute 80 zum dritten Mal. Gleichstand. Der SV Eintracht Salzwedel konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Alec Philo Stramm schoss und traf in der 81. Minute, gefolgt von Mamadu Aliu Gueta (83.). Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel steckte jetzt einmal Gelb ein. Spielstand 5:3 für den SV Eintracht Salzwedel.

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der Post SV Stendal musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Eliah Samuel Riethmüller, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:3 auszubauen (90.+2). Die Salzwedler sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel – Post SV Stendal

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Riethmüller, Hammer, Lemke, Krubert, Heubach, Wazar Hasan, Horn, Thaute, Georgius, Weißbach

Post SV Stendal: Babajew – Imiolczyk, Kniep, Winkler, Fanta, Singh, Lenz, Rasuly, Michael, Riedel, Wallbaum

Tore: 0:1 Linus Wallbaum (8.), 1:1 Paul-Lennox Lemke (21.), 1:2 Linus Wallbaum (31.), 2:2 Hishyar Wazar Hasan (45.), 3:2 Phil Friedrich Hentschel (57.), 3:3 Linus Wallbaum (80.), 4:3 Alec Philo Stramm (81.), 5:3 Mamadu Aliu Gueta (83.), 6:3 Eliah Samuel Riethmüller (90.+2); Schiedsrichter: Tim-Pascal Jensch (Apenburg-Winterfeld); Zuschauer: 41