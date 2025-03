In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I kassierte der TSV 1919 Kusey am Wochenende eine üble Pleite gegen den SV Eintracht Salzwedel und ging 0:8 (0:3) vom Platz.

Klötze/MTU. Auf dem Sportplatz I Kusey wurden die Fans des TSV 1919 Kusey am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Acht Bälle gingen Keeper Julien Sunny Schulz durch die Finger. Das Spiel endete 0:8 (0:3).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Maximilian Eisert mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Salzwedler legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Sebastian Häusler der Torschütze (33.).

TSV 1919 Kusey liegt 0:2 zurück – Minute 33

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Hishyar Wazar Hasan traf in Minute 45, Eisert in Minute 47, Hishyar Wazar Hasan in Minute 64 und Häusler zweimal in Minute 74 und 79. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Häusler den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:8 verfestigte (88.). Damit war der Sieg der Salzwedler gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV 1919 Kusey – SV Eintracht Salzwedel

TSV 1919 Kusey: J. S. Schulz – Meißner, Eggert, Benesch, O. Schulz, Hübner, Stoppel, Meerbote, Thiele, Drefenstedt, Dörwald (30. Menze)

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Gueta, Hammer, Krubert, Georgius (28. Nayee), Wazar Hasan, Wendt (28. Gromeier), Eisert, Thaute, Neuschulz, Häusler

Tore: 0:1 Maximilian Eisert (26.), 0:2 Sebastian Häusler (33.), 0:3 Hishyar Wazar Hasan (45.), 0:4 Maximilian Eisert (47.), 0:5 Hishyar Wazar Hasan (64.), 0:6 Sebastian Häusler (74.), 0:7 Sebastian Häusler (79.), 0:8 Sebastian Häusler (88.); Schiedsrichter: Christopher Starck (Klötze); Zuschauer: 18