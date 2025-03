Klötze/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf von Matthias Schulz hat am Samstag vor 18 Zuschauern auf dem Sportplatz I Kusey ganze acht Treffer kassiert. Die Partie endete 0:8 (0:3).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Maximilian Eisert mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Sebastian Häusler (33.) erzielt wurde.

TSV 1919 Kusey liegt 0:2 zurück – 33. Minute

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mathias Hammer im gegnerischen Tor. Hishyar Wazar Hasan traf in Minute 45, Eisert in Minute 47, Hishyar Wazar Hasan in Minute 64 und Häusler zweimal in Minute 74 und 79. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 8

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Häusler, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:8 zu festigen (88.).

Aufstellung und Statistik: TSV 1919 Kusey – SV Eintracht Salzwedel

TSV 1919 Kusey: J. S. Schulz – Meerbote, Meißner, Thiele, Eggert, Drefenstedt, Dörwald (30. Menze), Benesch, Hübner, O. Schulz, Stoppel

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Wendt (28. Gromeier), Neuschulz, Georgius (28. Nayee), Krubert, Thaute, Eisert, Hammer, Häusler, Gueta, Wazar Hasan

Tore: 0:1 Maximilian Eisert (26.), 0:2 Sebastian Häusler (33.), 0:3 Hishyar Wazar Hasan (45.), 0:4 Maximilian Eisert (47.), 0:5 Hishyar Wazar Hasan (64.), 0:6 Sebastian Häusler (74.), 0:7 Sebastian Häusler (79.), 0:8 Sebastian Häusler (88.); Schiedsrichter: Christopher Starck (Klötze); Zuschauer: 18