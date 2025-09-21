Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber TuS 1860 Magdeburg-Neustadt vor 32 Zuschauern gegen die SG Handwerk Magdeburg mit einem überragenden 6:0 (1:0) durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Mark David Purkert für Magdeburg-Neustadt traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Handwerk Magdeburg steckte einmal Gelb ein (31.). Das zweite Tor konnten die Magdeburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Pascal Zarek den Ball ins Netz.

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt führt mit 2:0 – Minute 58

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG Handwerk Magdeburg steckte noch einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Pierre Lucas Wald im gegnerischen Tor. Rajab Osman traf in Minute 67, Lehng Hejhemo in Minute 74 und Rajab Osman in Minute 79. Spielstand 5:0 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Osman den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 erweiterte (89.). Damit war der Triumph der Magdeburger entschieden. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SG Handwerk Magdeburg

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kello – Hejhemo (74. Abdulkarim), Schlicht, Aloso, Von Tycowicz (46. Abd Almoti), Alamie (46. Osman), Thiele, Haegebarth, Zarek, Purkert, Lange

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Voigt (63. Solomon), Kuster (63. Matz), Alabdullah, Wilke, Bajaha, Khalaf, Traore, Bode, Hübenthal, Franke

Tore: 1:0 Mark David Purkert (8.), 2:0 Pascal Zarek (58.), 3:0 Rajab Osman (67.), 4:0 Lehng Hejhemo (74.), 5:0 Rajab Osman (79.), 6:0 Rajab Osman (89.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Zuschauer: 32