Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I glückte dem TuS Schwarz-Weiß Bismark ein 3:2 (1:2)-Heimsieg über die SG Handwerk Magdeburg.

Bismark/MTU. Am Freitag haben sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die SG Handwerk Magdeburg geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:2). In einer unverhofften Wende hat der TuS Schwarz-Weiß Bismark nach einem deutlichen Rückstand die SG Handwerk Magdeburg mit einem 3:2 (1:2) bezwungen. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Fabian Kopecki (Rochau) ausgesprochen. Insgesamt zwölf Karten inklusive vier Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Jamie Noel Kuster (SG Handwerk Magdeburg) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Mohamed Traore den Ball ins Netz.

TuS Schwarz-Weiß Bismark sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 25

Bismark war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 22 schoss und traf (45.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 22 Minuten legte das Team von Marko Kapahnke nach und netzte ein weiteres Mal ein (67). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

In der Nachspielzeit nutzte der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Spielminute konnte Moritz Hildebrandt (Bismark) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Bismarker Elf erzielen (90.+4). Die Bismarker sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Handwerk Magdeburg

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Nikolai, Kalbe, Seeger, Schmidt, Haberkorn, Buchholz, Jubert (32. Storbeck), Schulze, Pietsch, Hildebrandt

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Alabdullah, Franke, Bajaha, Traore, Khalaf, Kuster, Younesi (60. Bostani), Bode, Solomon, Wilke

Tore: 0:1 Jamie Noel Kuster (4.), 0:2 Mohamed Traore (25.), 1:2 Benn Malthe Buchholz (45.), 2:2 Felix Nikolai (67.), 3:2 Moritz Hildebrandt (90.+4); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Zuschauer: 51