In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I kassierte der TuS Schwarz-Weiß Bismark am Wochenende eine üble Pleite gegen den SV Eintracht Salzwedel und ging 0:7 (0:5) vom Platz.

Bismark/MTU. Die 38 Zuschauer im Waldstadion Pl.2 haben am Freitag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber TuS Schwarz-Weiß Bismark ein ernüchterndes 0:7 (0:5) einstecken musste.

Gleich nach dem Anstoß schoss Theo Krubert das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (5.). Schon kurze Zeit später leisteten die Hausherren sich eine Pleite. Unfreiwillig beförderte Felix Nikolai den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (15.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Alec Philo Stramm traf in Minute 26, Eliah Samuel Riethmüller zweimal in Minute 32 und 41 und Hishyar Wazar Hasan in Minute 65. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 7

In Minute 71 fiel das letzte Tor der Partie. 26 Minuten nach der Pause gelang es Phil Friedrich Hentschel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:7 auszubauen (71.). In Spielminute 89 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SV Eintracht Salzwedel

TuS Schwarz-Weiß Bismark: J. Paschke – Steinmetz, Schulze, Buchholz, Kalbe, Michelsen, Hildebrandt, J. Paschke, Nikolai, Kapahnke, Seeger

SV Eintracht Salzwedel: Nguyen – Weißbach, Thaute, Stramm, Schulze, Krubert, Wazar Hasan, Riethmüller, Hentschel, Gromeier, Hammer

Tore: 0:1 Theo Krubert (5.), 0:2 Felix Nikolai (15.), 0:3 Alec Philo Stramm (26.), 0:4 Eliah Samuel Riethmüller (32.), 0:5 Eliah Samuel Riethmüller (41.), 0:6 Hishyar Wazar Hasan (65.), 0:7 Phil Friedrich Hentschel (71.); Schiedsrichter: Toni Lukowsky (Werben); Zuschauer: 38