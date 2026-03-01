Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SSV 80 Gardelegen U19 vor 37 Zuschauern gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit einem souveränen 7:1 (2:1) durch.

Gardelegen/MTU. Gardelegen – Magdeburg-Neustadt: Nachdem der SSV 80 Gardelegen U19 an diesem Sonntag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit sechs Treffern Vorsprung. Endstand: 7:1 (2:1).

Rajab Osman (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Bjarne Peters der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (31.).

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Gardelegens Maksym Berezovskyi konnte seinem Team in Minute 37 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Magdeburg-Neustadt. Vier weitere Treffer durch Spieler Nummer 20 (50.), Spieler Nummer 7 (58.), Spieler Nummer 11 (68.) und Spieler Nummer 11 (71.) mussten sie einstecken. Spielstand 6:1 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

Das finale Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Halbzeitpause, als Berezovskyi den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 7:1 erweiterte (77.). Damit war der Triumph der Gardeleger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Freitag, Berezovskyi, M. Linow, M. Linow, Tegge, Wannagat, Liehmann, Liebelt, Peters, Kurpiers

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kaya – Osman, Khiro, Mohammadi, Sido, Aloso, Abd Almoti, Alamie, Thiele, Haegebarth, Barbosa Pinto Da Silva

Tore: 0:1 Rajab Osman (16.), 1:1 Bjarne Peters (31.), 2:1 Maksym Berezovskyi (37.), 3:1 Pepe Freitag (50.), 4:1 Bjarne Peters (58.), 5:1 Yanis Hermann Liebelt (68.), 6:1 Yanis Hermann Liebelt (71.), 7:1 Maksym Berezovskyi (77.); Schiedsrichter: Cederic Camehl (Diesdorf); Zuschauer: 37