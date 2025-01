Eine herbe Schlappe erlitt die SG Bernburg/Baalberge an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 19 Zuschauern mit 0:4 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Sebastian Schulz (Bernburg) eine Gelbe Karte an die Gäste (4.). Timo Melms (SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode kassierte noch einmal Gelb (24.). In der zweiten Halbzeit setzte Quedlinburg noch einen drauf: In Minute 46 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Melms.

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode musste noch einmal Gelb hinnehmen. Die SG Bernburg/Baalberge hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian Klaus Juhnke. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 91: Quedlinburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Anton Benedikt Nowak ein.

Datum & Uhrzeit: 07.09.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Till Hahn den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 erweiterte (90.+3). Damit war der Triumph der Quedlinburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Bernburg/Baalberge – SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode

SG Bernburg/Baalberge: Röder – Böhlert, Müller, Lange, Hobusch (42. Reichel), Knopf, Semmler (46. Hussak), Schmidt, Erdmann, Kumbu (67. Knödel), Pülicher

SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode: Köhne – Melms (83. Nowak), Hahn, Elsner, Beti (90. Brauns), Mahring, Grasemann, Arbeiter, Köhler (68. Fischer), Heinath, Struckmeyer

Tore: 0:1 Timo Melms (9.), 0:2 Timo Melms (46.), 0:3 Anton Benedikt Nowak (90.+1), 0:4 Till Hahn (90.+3); Schiedsrichter: Sebastian Schulz (Bernburg); Zuschauer: 19