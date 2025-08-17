Eine bittere Schlappe erlitt die SG Sargstedt / Germania HBS II an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SV Plötzkau 1921. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 40 Zuschauern mit 1:5 (1:2).

Sargstedt/MTU. Auf dem Sportplatz wurden die Fans der SG Sargstedt / Germania HBS II am Sonntag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Jamie Nolan Stöpel durch die Finger. Das Spiel endete 1:5 (1:2).

Es waren schon 25 Minuten des Spiels vergangen, als Leon Fischer für Plötzkau traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Plötzkauer legten in der 42. Minute nach. Diesmal war Tim Gelbke der Torschütze.

42. Minute: SG Sargstedt / Germania HBS II liegt 0:2 zurück

Es lief nicht gut für die SG Sargstedt / Germania HBS II. In Minute 45 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Halberstädter zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Leon Fischer traf für Plötzkau gleich mehrmals in Minute 72 und 76. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Fischer, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.+3). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Halberstädter sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Plötzkau 1921

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Michl, Holstein, Abazid, Camara, Rheinschmitt (35. Kühnau), Richter, Hartmann (74. Schindler), Herbst (66. Albrecht), Natow (58. Roßmann), Hotopp (27. Henning)

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Landgraf, Gelbke, Fütz, Fricke, Fischer, Querfurt, Küstermann, Wenzel (76. Häckert), Popp, Meißner (46. Radicke)

Tore: 0:1 Leon Fischer (25.), 0:2 Tim Gelbke (42.), 1:2 Kevin Herbst (45.), 1:3 Leon Fischer (72.), 1:4 Leon Fischer (76.), 1:5 Leon Fischer (90.+3); Schiedsrichter: Lenny-Lucien Peschel (Deersheim); Zuschauer: 40